Згуртована політична нація чи розкол: соціологи з'ясували, до чого прямують українці

За даними соціологів, у 2020 році лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об’єднання, а 58%, навпаки, тодішню ситуацію сприймали як рух до розколу.

На кінець 2023 року більшість українців (69%)дотримувалися думки, що українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Частка тих, хто бачить поглиблення суперечностей і розкол, скоротилася до 25%. Решта 6% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, 22 січня Україна відзначає День Соборності. "Один із найважливіших уроків визвольних змагань першої половини ХХ століття - без єдності неможливо досягти успіху", - сказав він.

На його думку, формування єдиної української нації відбувалося і в 1990-х, і в 2000-х, і в 2010-х роках. "Окупація Криму, війна на Донбасі та зрештою широкомасштабне вторгнення не створили українську націю, як дехто вважає, але безумовно значно прискорили процеси національного будівництва", - додав соціолог.

За його словами, за результатами численних опитувань видно долання регіональних відмінностей та дійсно процеси "зшивання" України від Заходу до Сходу, від Півночі до Півдня.

"Потрібно як опиратися російським спробам провокувати розкол у суспільстві, так і самим українцям бути відповідальними та працювати на єдність країни. Відповідальність за збереження та посилення єдності є колективною - відповідальні і влада, і опозиція, і бізнесмени, і журналісти, і громадські активісти, і прості громадяни. У демократичному суспільстві завжди будуть дискусійні питання з різними точками зору та різними супутніми аргументами. Тому принципово важливо не вдаватися до "ідеологічної" поляризації, а зберігати відкритими та конструктивними канали комунікації", - додав він.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.