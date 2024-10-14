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Згадали війну в Україні: у Грузії знайшли винного у погіршенні відносин з ЄС та США

Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе впевнений, що відносини його країни з Євросоюзом та США будуть "перезавантажені". Це станеться після того, як тільки закінчиться війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SovaNews.

На думку Кобахідзе, США та ЄС зроблять кроки для оновлення стосунків з Тбілісі відразу після закінчення війни в Україні.

"Для нас важливим є одне - як тільки закінчиться війна в Україні - а ми думаємо, що це відбудеться наступного року - відносини як з ЄС, так і зі США будуть перезавантажені. Відповідно, ніхто не згадає про такі несправедливі резолюції. Відносини Грузія-ЄС та Грузія-США мають бути обов'язково перезавантажені. Я думаю, що як тільки закінчиться війна в Україні, ми відразу побачимо кроки, зроблені структурами ЄС, а також США", - заявив він.

Прем'єр-міністр Грузії вважає також, що питання впровадження санкцій щодо його країни наразі не актуальне.

Він впевнений, що стосунки Грузії з США та ЄС зіпсувались через війну в Україні і саме вона є головною причиною, "через яку певні сили мають різні інтереси щодо Грузії".

"Щойно закінчиться війна в Україні, в результаті ми отримаємо зовсім іншу ситуацію. Тому на такі тимчасові події, як резолюція Європарламенту, я не став би звертати уваги. Наше головне та стратегічне завдання - перезапустити відносини, і це обов'язково відбудеться наступного року", - додав Кобахідзе.

Політична ситуація у Грузії

Раніше парламент Грузії схвалив закон про прозорість іноземного впливу, схожий на той, що діє в Росії. Він зобов'язує грузинські організації, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися як "іноземні агенти".

Цим рішенням грузинська влада погіршила відносини із Заходом. Зокрема, було призупинено процес вступу Грузії до Євросоюзу, а США запровадили санкції проти кількох грузинських посадовців.

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