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Зерновики закликали Кабмін не підвищувати акцизи на пальне

Понеділок 01 липня 2024 14:06
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Зерновики закликали Кабмін не підвищувати акцизи на пальне Фото: зерновики закликали Кабмін не підвищувати акцизи на пальне (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює влада, призведе до погіршення ситуації в аграрній галузі, адже вже зараз аграрії працюють на межі збитковості. Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до уряду з проханням переглянути рішення щодо підвищення тарифів на пальне.

Про це розповів президент УЗА Михайло Горбачьов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Подорожчання пального буде дуже болючим, тому що сільгоспвиробники працюють у воєнному режимі, там, де дуже важко залучити кошти. Банки майже не фінансують галузь. Дякуючи держави, продовжили ці кредити «7-5-9». Але ми, як Українська зернова асоціація, звернулися до уряду з проханням переглянути підняття акцизних ставок", - каже він.

За його словами, сільгоспвиробники вже минулого сезону працювали майже по всім сільськогосподарським культурам у збиток, і подальше подорожчання пального ще більше погіршить ситуацію в галузі.

"Тому ми просимо, щоб фермери продовжували працювати хоч у якихось прибуткових межах, і не зменшували посівні площі. Ми і так втратили 6 мільйонів гектарів, які під окупацією. Сьогодні фермерам дуже важко знаходити кошти і на добрива, і на насіння. А якщо здорожчає ще й паливо – це для них буде ще важче", - резюмував Горбачьов.

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензина та дизеля для споживачів - як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабного вторгнення це підвищення стане вже третім.

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