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Зерновики призвали Кабмин не повышать акцизы на горючее

Понедельник 01 июля 2024 14:06
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Зерновики призвали Кабмин не повышать акцизы на горючее Фото: зерновики призвали Кабмин не повышать акцизы на топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Повышение акциза на дизель и бензин, инициируемое властями, приведет к ухудшению ситуации в аграрной отрасли, ведь уже сейчас аграрии работают на грани убыточности. Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой пересмотреть решение о повышении тарифов на топливо.

Об этом рассказал президент УЗА Михаил Горбачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Подорожание горючего будет очень болезненным, потому что сельхозпроизводители работают в военном режиме, там, где очень трудно привлечь средства. Банки почти не финансируют отрасль. Благодаря государству, продлили эти кредиты «7-5-9». Но мы, как Украинская зерновая ассоциация , обратились к правительству с просьбой пересмотреть повышение акцизных ставок", - говорит он.

По его словам, сельхозпроизводители уже в прошлом сезоне работали почти по всем сельскохозяйственным культурам в убыток, и дальнейшее подорожание горючего еще больше усугубит ситуацию в отрасли.

"Поэтому мы просим, чтобы фермеры продолжали работать хоть в каких-то доходных пределах, и не убавляли посевные площади. Мы и так потеряли 6 миллионов гектаров, которые под оккупацией. Сегодня фермерам очень трудно находить средства и на удобрения, и на семена. А если подорожает еще и топливо – это для них будет еще труднее", – резюмировал Горбачев.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабного вторжения это повышение станет уже третьим.

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