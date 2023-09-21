Зернова угода віджила себе, Україні потрібне повне розблокування портів, - експерт

"Зараз, коли ми маємо більше засобів протиповітряної і протиракетної оборони, коли ми вже можемо в Севастополі влаштовувати "бавовну", сама ідея зернової ініціативи віджила себе, оскільки це означає знову залежати від забаганок РФ. Нам потрібно напрацьовувати рішення по повному розблокуванню портів", - наголосила Габер.

Вона зауважила, що є декілька альтернативних варіантів, зокрема - патрулювання Чорного моря кораблями Туреччини, або Туреччина може пропустити військові кораблі НАТО в море. Але наразі ні у НАТО, ні у Туреччини, немає політичної волі для такого рішення.

"Можна було б надати свої торговельні судна для перевезення наших вантажів. Росія звісно могла б їх інспектувати, але навряд чи наважилась би їх обстрілювати. Але це вже питання того, наскільки це економічно вигідно і доцільно з точки зору законів вільного ринку, страхування, фрахтування суден, інтересів певних країн, компаній-перевізників. І в будь-якому випадку, все це точкові рішення, короткострокові", - резюмувала експерт.

Раніше головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус заявив, що Росії важливо продемонструвати для світу свою важливість та повернути зернову ініціативу. Проте Україна зараз відновлює контроль у Чорному морі, і може самостійно розблокувати порти для всіх видів продукції, а не тільки для зерна.

Нагадаємо, нещодавно з українського порту вже вийшов перший корабель, завантажений українським зерном. Він пройшов тимчасовим морським коридором, який створили Міністерство інфраструктури та збройні сили.

Експерти називають це проривом, адже це свідчить, що Україна здатна забезпечити світ продовольством і без участі РФ, а також розблокувати свої порти для всіх видів продукції.