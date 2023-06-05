ua ru
Пн, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зернова угода": Росія порушує правила інспектування суден

Новость на русском →
Понеділок 05 червня 2023 19:26
"Зернова угода": Росія порушує правила інспектування суден Фото: Росія порушує правила інспектування суден у рамках "зернової угоди" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія не дотримується правил інспектування суден, які діють згідно з "зерновою угодою". Зерновози по три місяці не можуть зайти в українські порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Як зазначили у відомстві, 4 червня Росія зареєструвала два судна, які були заявлені до участі в "зерновій угоді" того ж дня.

"Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що насамперед перевірку проходять ті, які найдовше перебувають у очікуванні", - пояснюють у міністерстві.

У територіальних водах Туреччини деякі судна очікують від Росії згоди на вхід до українських портів уже понад три місяці.

У відомстві наголошують, що Росія робить вибір суден для інспекції на власний розсуд, що максимально ускладнює планування роботи всіх учасників "зернової угоди".

При цьому, згідно з документом, у день має проводитись дев'ять інспекцій (три - на вхід, шість - на вихід), але зазвичай росіяни виконують не більше половини плану.

"Зернова угода"

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни проти України Росія заблокувала чорноморські порти нашої країни. Тому експорт зерна морем став неможливим. Пізніше за участю Туреччини та ООН вдалося погодити "зернову угоду", яка дозволяє Україні вивозити зерно Чорним морем.

Вже останні кілька місяців Росія порушує експорт українського зерна. Зокрема, вона не дозволяє зерновозам заходити до порту "Південний", який включений до "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Черное море зерновий коридор Турция
NEWS
Скільки ракет залишилось у Росії: нові дані
Скільки ракет залишилось у Росії: нові дані
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет