"Зернова угода" буде продовжена 19 листопада, - Братчук

Угода про експорт продовольства з України "зерновим коридором" буде пролонгована і "триватиме стільки, скільки потрібно", заявив прес-секретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова чиновника в ефірі "Мі-Україна" на телемарафоні "Єдині новини".

"Ми бачимо, що всі ці розмови Росії про вихід із "зернового коридору" закінчуються там, де починається турецький флот", - зазначив Братчук.

Він також переконаний, що Москва не стане атакувати каравани з українським зерном, які виходять з Одеського, Чорноморського та Південного портів, оскільки не наважиться воювати з країною НАТО та нападати на кораблі, які працюють за Всесвітньою продовольчою програмою.

Прес-секретар ОВА нагадав, що Україна укладала домовленості щодо "зернового коридору" лише з ООН і Туреччиною.

"Я впевнений, що 19 листопада буде пролонгація "зернової угоди"", - заявив Братчук, і додав, що вона може бути продовжена на рік, за що раніше висловлювалася Анкара.

"Я думаю, що Росія намагатиметься спекулювати на цій темі. Але зернова угода триватиме стільки, скільки потрібно", - сказав він.