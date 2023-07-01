Зернова ініціатива. РФ заблокувала можливість доставки у п'ять країн

Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня. Це свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Починаючи з 26 червня у територіальних водах Туреччини Росією заблоковано 29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини.

"У червні з українських портів було експортовано лише 2 мільйони тонн. Ще 1 мільйон тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден - останні, які зареєстровані в ініціативі. Якщо не відновити реєстрацію суден, то зернова угода буде повністю зупинена", - повідомили в міністертві.

"Зернова угода"

З початком повномасштабного вторгнення країни півдня залишились без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів в Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною "зернову угоду" для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть "зернову угоду" після 18 липня. Зокрема, нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розповідав, що "у "зернової угоди" немає шансів".

Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто нібито не виконує умов угоди про експорт російського аміаку через Україну.

Окрім того 22 червня посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофімцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із "зернової угоди" у липні.

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