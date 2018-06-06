У зерносховищі Стразбургу стався вибух, поранено 4 людини

За інформацією поліції, вибух не був спланований

В результаті вибуху в портовій зоні зерносховища в Страсбурзі (Франція) поранено 4 людини. Про це повідомляє Europe 1 з посиланням на префектуру Бас-Рейну.

Як повідомляється, вибух стався о 9:30 в портовій зоні Страсбургу, на берегах Рейну.

"На місце події вирушили 70 пожежників", - пише видання.

Згідно з попередньою інформацією, наданою правоохоронцями, вибух не був спланований.

Grosse explosion au port du Rhin à Strasbourg pic.twitter.com/C7jv7G9gav — Aurélie (@aureliethev) June 6, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції місцевий житель помер від вибуху гранати, яку купив на ринку.