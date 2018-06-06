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У зерносховищі Стразбургу стався вибух, поранено 4 людини

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 12:43
Фото: вибух у портовій зоні зерносховища в Страсбурзі (twitter @fklingler)
Фото: вибух у портовій зоні зерносховища в Страсбурзі (twitter @fklingler)

За інформацією поліції, вибух не був спланований

В результаті вибуху в портовій зоні зерносховища в Страсбурзі (Франція) поранено 4 людини. Про це повідомляє Europe 1 з посиланням на префектуру Бас-Рейну.

Як повідомляється, вибух стався о 9:30 в портовій зоні Страсбургу, на берегах Рейну.

"На місце події вирушили 70 пожежників", - пише видання.

Згідно з попередньою інформацією, наданою правоохоронцями, вибух не був спланований.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції місцевий житель помер від вибуху гранати, яку купив на ринку.

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Теги публікації: Франція, полиция, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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