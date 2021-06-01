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Зеркаль после увольнения из "Нафтогаза" стала советником министра энергетики

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Киев, Вторник 01 июня 2021 19:47
Зеркаль после увольнения из "Нафтогаза" стала советником министра энергетики Фото: советник министра энергетики Елена Зеркаль (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывший советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль стала советником министра энергетики Германа Галущенко. В этом качестве она приняла участие во встрече с еврокомиссаром Кадри Симсон.

Об этом говорится в пресс-релизе о встрече главы Минэнерго с еврокомиссаром по энергетике.

"С украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось энергетическое партнерство Украины и Евросоюза. Также затрагивался вопрос газопровода "Северный поток-2". Симсон подтвердила позицию Еврокомиссии, которая заключается в том, что трубопровод "не выполняет функцию диверсификации поставок газа и в ЕС не поддерживает реализацию этого проекта".

Еврокомиссар также отметила, что Евросоюз ожидает от Украины внедрения запланированных реформ энергетики в соответствии с международными обязательствами.

Галущенко со своей стороны подчеркнул готовность Украины выполнять задачи, определенные годовым планом работы на 2021. "Интеграция ОЭС Украины в ENTSO-E является важной общей стратегической целью. Синхронизация позволит повысить степень прозрачности и эффективности торговли электроэнергией со странами ЕС", - отметил он.

Напомним, об уходе Елены Зеркаль из "Нафтогаза" стало известно 26 мая. Эту информацию она подтвердила РБК-Украина. На посту советника главы правления компании она проработала полтора года.

В мае 2020 года Елена Зеркаль возглавила защиту компании в судах и исполнительных производствах в спорах с "Газпромом" и по делам против Российской Федерации. Это произошло после ухода из компании Юрия Витренко.

Зеркаль имеет звание чрезвычайного и полномочного посла, имеет 25-летний опыт работы юристом в государственном и частном секторах. В 2014-2019 годах в должности замминистра иностранных дел Украины занималась вопросами европейской интеграции, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражам по делам против России.

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