UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зенитные ракетные войска Украины за сутки сбили семь самолетов и вертолет

Сбитый вертолет РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

За сутки российская армия потеряла семь самолетов, вертолет, и несколько других воздушных объектов. Все летающие аппараты были сбиты зенитными ракетными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

23 марта 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины за день уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – семь самолетов, один вертолет, беспилотник и две крылатые ракеты.

Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину