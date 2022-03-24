Зенитные ракетные войска Украины за сутки сбили семь самолетов и вертолет

За сутки российская армия потеряла семь самолетов, вертолет, и несколько других воздушных объектов. Все летающие аппараты были сбиты зенитными ракетными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

23 марта 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины за день уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – семь самолетов, один вертолет, беспилотник и две крылатые ракеты.

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