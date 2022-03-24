Зенітні ракетні війська України за добу збили сім літаків і вертоліт
Збитий вертоліт РФ (Фото: hvylya.net)
За добу російська армія втратила сім літаків, вертоліт, і кілька інших повітряних об'єктів. Всі літаючі апарати були збиті зенітними ракетними військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил Збройних сил України.
23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України за день знищили 11 повітряних цілей російських окупантів. Серед них - сім літаків, один вертоліт, безпілотник і дві крилаті ракети.
Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.