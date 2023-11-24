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Зенітники ЗСУ показали відео збиття російського БПЛА у Херсонській області

П'ятниця 24 листопада 2023 23:16
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Зенітники ЗСУ показали відео збиття російського БПЛА у Херсонській області Фото: бійці ЗСУ знищили на Херсонщині БПЛА "Орлан-10" російських окупантів (armyinform.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Військовослужбовці зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Збройних сил України знищили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" у небі над Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ПК "Південь".

Військові уточнили, що ворожий дрон було підбито сьогодні, 24 листопада.

"Вдень 24 листопада 2023 року, на Херсонщині, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10"", - йдеться у публікації.

Також Служба зв'язків із громадськістю ПК "Південь" опублікувала відео, на якому показаний момент збиття безпілотника противника.

Довідка. Безпілотник "Орлан-10" вважається наймасовішим БПЛА у російській армії. Він призначений для ведення розвідки, спостереження, радіоелектронної боротьби. Проте інтервенти застосовують його і для бойових цілей.

Так, нагадаємо, що ще на початку поточного року в Сухопутних військах заявили, що російські загарбники почали використовувати розвідувальні дрони "Орлан-10" також для скидання осколкових гранат. Зокрема, окупанти "озброювали" цей безпілотник двома підвісами касет до ВОГ.

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