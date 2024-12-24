Землю в парку "Наталка" неможливо передати в оренду або продати, шахрай має відповідати, - Бондаренко

"Від учора телеграм-каналами гуляє інформація про затримання із рекордною сумою за нібито сприяння у відведенні землі в парку «Наталка». Але подібні «обіцянки» - це абсолютне шахрайство. Земельна ділянка площею 16.4 га, яка є предметом шахрайства затриманого, була передана рішенням депутатів Київська міська рада під паркову зону. Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду, продати або зробити щось інше!" - заявив Володимир Бондаренко.

Він також зазначив, що людина, підозрювана у шахрайстві, вже виключена з партії і має понести відповідальність.

"Як заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" та член Політради скажу наступне. Історія неприємна. І партія вже виключила цю людину зі своїх лав. Переконаний, що цей персонаж має понести відповідальність за законом!", - наголосив Бондаренко.