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Землю в парку "Наталка" неможливо передати в оренду або продати, шахрай має відповідати, - Бондаренко

Вівторок 24 грудня 2024 20:31
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Землю в парку "Наталка" неможливо передати в оренду або продати, шахрай має відповідати, - Бондаренко Фото: землю в парку "Наталка" неможливо передати в оренду або продати, шахрай має відповідати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Обіцянки про сприяння у виділення землі в парку "Наталка" - це шахрайство. Цю землю неможливо продати чи передати в оренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка.

"Від учора телеграм-каналами гуляє інформація про затримання із рекордною сумою за нібито сприяння у відведенні землі в парку «Наталка». Але подібні «обіцянки» - це абсолютне шахрайство. Земельна ділянка площею 16.4 га, яка є предметом шахрайства затриманого, була передана рішенням депутатів Київська міська рада під паркову зону. Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду, продати або зробити щось інше!" - заявив Володимир Бондаренко.

Він також зазначив, що людина, підозрювана у шахрайстві, вже виключена з партії і має понести відповідальність.

"Як заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" та член Політради скажу наступне. Історія неприємна. І партія вже виключила цю людину зі своїх лав. Переконаний, що цей персонаж має понести відповідальність за законом!", - наголосив Бондаренко.

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