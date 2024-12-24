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Землю в парке "Наталка" невозможно передать в аренду или продать, мошенник должен отвечать, - Бондаренко

Вторник 24 декабря 2024 20:31
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Землю в парке "Наталка" невозможно передать в аренду или продать, мошенник должен отвечать, - Бондаренко Фото: землю в парке "Наталка" невозможно передать в аренду или продать, мошенник должен отвечать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Обещания о содействии в выделении земли в парке "Наталка" - это мошенничество. Эту землю невозможно продать или передать в аренду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко.

"Со вчерашнего дня по телеграмм-каналам гуляет информация о задержании с рекордной суммой за якобы содействие в отводе земли в парке "Наталка". Но подобные "обещания" - это абсолютное мошенничество. Земельный участок площадью 16.4 га, который является предметом мошенничества задержанного, был передан решением депутатов Киевского городского совета под парковую зону. Поэтому его невозможно использовать по любому другому целевому назначению, передать в аренду, продать или сделать что-то другое!" - заявил Владимир Бондаренко.

Он также отметил, что человек, подозреваемый в мошенничестве, уже исключен из партии и должен понести ответственность.

"Как заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко" и член Политсовета скажу следующее. История неприятная. И партия уже исключила этого человека из своих рядов. Убежден, что этот персонаж должен понести ответственность по закону!", - подчеркнул Бондаренко.

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