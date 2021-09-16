UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Землетрясение в Китае магнитудой 6: два человека погибли, трое получили травмы

Автор: Анна Полисученко

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6. В результате землетрясения два человека погибли, трое получили травмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Землетрясение произошло в четверг в 04:33 в уезде Лусянь города Лучжоу провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

Согласно сообщению местных властей, жертвы и пострадавшие выявлены в селе Цаоба поселка Фуцзи вышеупомянутого уезда. В результате землетрясения также были разрушены некоторые дома.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

В связи с землетрясением местные профильные ведомства задействовали механизм экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации 2-го уровня.

Спасательные работы продолжаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайЗемлетрясение