Землетрясение в Индонезии: количество жертв существенно возросло

В Индонезии в результате землетрясения погибли как минимум 26 человек. Ранения получили около 600 жителей региона.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Все жертвы землетрясения были выявлены в городе Мамуджу. При этом местная служба по ликвидации последствий стихийный бедствий предупреждает, что число жертв может возрасти.

Из-за сильного землетрясения в Мамуджу также разрешилась больница. Под завалами находятся около 10 человек, проводится их эвакуация.

Напомним, в ночь на 15 января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Изначально сообщалось о семи жертвах землетрясения и более 600 раненых.

Отметим, в конце декабря Хорватию всколыхнули мощные землетрясения. Подземные толчки фиксировались несколько дней. Тогда жертвами стали семь человек. Среди погибших была несовершеннолетняя девочка.

Также РБК-Украина писало, что 30 октября в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море. В результате последствий погиб 141 человек.