Землетрус пошкодив базу атомних субмарин РФ на Камчатці: у ВМС розкрили деталі

За словами Плетенчука, йдеться про ушкодження інфраструктури, зокрема причальної зони, яка використовується для обслуговування атомних підводних човнів.

Проте він наголосив, що ситуація не є критичною для флоту РФ.

"Це питання суто технічне. По-перше, причалити можна необов'язково там, де ти маєш базуватися, це некритично насправді", - пояснив речник ВМС.

Попри те, що пошкодження не блокує здатність флоту виконувати бойові завдання, сам факт технічного збою свідчить про вразливість інфраструктури РФ.

За словами Плетенчука, обслуговування субмарин, зокрема завантаження ракет, звісно, зручніше проводити на стаціонарній базі.

"Але в будь-якому разі, я думаю, це не вплине на виконання завдань особливо. Але той факт, що така проблема у них мала місце, це підтверджується", - зазаначив він.