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"Земельные" махинации: в Донецкой области чиновники хотели присвоить земли на 4,5 млн гривен

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Донецк, Пятница 25 июня 2021 10:38
"Земельные" махинации: в Донецкой области чиновники хотели присвоить земли на 4,5 млн гривен Фото: в Донецкой области чиновники хотели присвоить земли на 4,5 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили схему махинаций бывших и действующих чиновников Госгеокадастра. Чиновники вывели из собственности Украины более 150 гектаров земли, что составляет более 4,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники вносили неправдивые данные участников АТО / ООС, без их ведома, в соответствующую базу Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.

Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе.

Вследствие чего была изъята компьютерная техника и документация, которая свидетельствовала о незаконном отчуждении земель.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 УК.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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