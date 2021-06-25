"Земельные" махинации: в Донецкой области чиновники хотели присвоить земли на 4,5 млн гривен
Правоохранители разоблачили схему махинаций бывших и действующих чиновников Госгеокадастра. Чиновники вывели из собственности Украины более 150 гектаров земли, что составляет более 4,5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленники вносили неправдивые данные участников АТО / ООС, без их ведома, в соответствующую базу Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.
Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе.
Вследствие чего была изъята компьютерная техника и документация, которая свидетельствовала о незаконном отчуждении земель.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 УК.
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.
Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)