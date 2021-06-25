"Земельні" махінації: у Донецькій області чиновники хотіли привласнити землі на 4,5 млн гривень
Правоохоронці викрили схему махінацій колишніх та чинних посадовців Держгеокадастру. Чиновники вивели з власності України понад 150 гектарів землі, що становить понад 4,5 млн гривень
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Встановлено, що зловмисники вносили неправдиві дані учасників АТО/ООС, без їх відома, до відповідної бази Держгеокадастру. Потім передавали виділені земельні ділянки третім особам.
Правоохоронці провели обшуки в робочих кабінетах фігурантів та за місцями їхнього проживання у Краматорську і Маріуполі.
Під час яких було вилучено комп’ютерну техніку та документацію, які свідчать про незаконне відчуження земель.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 ККУ.
Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.
Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)