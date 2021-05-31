Земельные аукционы и ужесточение наказания за ложь в декларации. Что на этой неделе рассмотрит Рада

"На этой неделе мы предлагаем сосредоточиться на обычной работе. Возможно, это в парламенте необычно звучит: немного прикрутить градус политических заявлений, блокировок и процессов. Я не говорю, к счастью, о блокировании трибуны. К счастью, в этом парламенте это редкость. Но блокирование работы "правковым спамом" и постановлениями", - заявил Корниенко.

По его словам, из-за этого депутаты тратят много времени, а его оплачивают налогоплательщики. Среди единственных политических вопросов, которые парламенту стоит рассмотреть, - постановление по ситуации в Беларуси.

"По вопросу Беларуси - мы согласны, надо это постановление как можно быстрее рассмотреть в профильном комитете, вынести в зал. И фракции будут определяться. Я думаю, что наша фракция большим количеством поддержит постановление в той или иной редакции", - отметил Александр Корниенко.

В то же время один из важных законопроектов, которые Рада должна рассмотреть на этой неделе, по словам Корниенко, - №2195 по земельных аукционам. Это один из трех документов земельной реформы, который нужен для полноценного старта рынка земли. Документ вводит электронные аукционы по купле-продаже участками.

"С 1 июля люди смогут полностью пользоваться земельной реформой. Я думаю, мы покажем эффекты от нее за короткий срок. Они, в частности, будут заключаться в качественном наполнении бюджетов местных общин, для чего, собственно, земельная децентрализация и проводилась", - отметил Корниенко.

Также председатель партии "Слуга народа" призвал парламент ускорить введение налоговой амнистии. Для этого следует окончательно принять законопроекты №5153 и 5155. Они вводят добровольное декларирование активов и уплату единовременного сбора в бюджет, а также регламентируют отдельные вопросы валютного регулирования.

"С 1 сентября эта реформа должна начать работать. Поэтому времени осталось немного и надо серьезно ускориться в этом направлении", - сказал он.

Отдельно "Слуга народа" призвала всех депутатов поддержать законопроект №4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Ведь такой договоренности достигли в конце прошлого года.

"Все обещали, что ограничение свободы за недостоверное декларирование - это промежуточный шаг. Мы все-таки движемся к лишению свободы. К тому, чтобы вернуть полностью документ в той редакции, который Конституционный суд нагло отменил", - заявил Александр Корниенко.

Глава антикоррупционного комитета парламента Анастасия Радина выразила надежду, что депутаты сдержат своего слова и реализуют намерение вернуть справедливое и эффективное наказание за ложное декларирование.

"Предупреждая манипуляции, я также хочу напомнить, что преступление ложного декларирования не является экономическим преступлением. Это преступление против общества, это преступление, которое подрывает население к собственно государству и государственным институтам. И соответственно, наказание должно быть соответствующее - лишение свободы", - сказала она.

Вместе с тем заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев отметил важность рассмотрения на этой неделе законопроекта №5376 о налоговых стимулах ІТ индустрии. Ведь этот документ даст реальный толчок экономике. Он устанавливает комплексную систему мер, необходимых для развития цифровой экономики в нашем государстве.

"ІТ вырастет до 10% ВВП с 6 млрд грн до 6 млрд грн. Количество рабочих мест возрастет с 200 тыс. до 450 тыс.", - рассказал Егор Чернев.

По словам замминистра, законопроект позволит привлечь в Украину большое количество ІТ-компаний и создать наконец в стране своеобразную европейскую "Кремниевую долину".

Кроме того, председатель партии "Слуга народа" рассказал, что на этой неделе парламент должен рассмотреть реформу прожиточного минимума и приближение государственных админуслуг к европейским стандартам.

Отдельно глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев обратил внимание, что из-за обилия законопроектов на этой парламентской неделе депутаты могут не успеть рассмотреть ряд других важных документов, и попросил ранее вынести в зал инициативы по введению cashless и так называемого "налога на Google".