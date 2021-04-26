Земельная реформа и кадровые вопросы. Над чем на этой неделе будет работать Рада

На этой пленарной неделе парламент снова будет работать в режиме очередных и внеочередных заседаний. На первое внеочередное заседание депутаты могут собраться уже во вторник.

"О двух внеочередных заседаниях мы можем уже говорить. Есть две инициативы, я уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания. И мы проведем после пленарных заседаний еще два заседания количеством вопросов 14", - сказал спикер парламента.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что сейчас очередные заседания заблокированы из-за поправочного спама во время рассмотрения законопроектов №2194 и №2195 по земельной реформе.

"Мы будем идти тем путем, который нам позволяет регламент и Конституция Украины и остальные законы - это работать в режиме внеочередных пленарных заседаний. Мы не видим никакой проблемы в том, что на внеочередное заседание собирается разный порядок дня", - заявил он.

По его словам, параллельно с "земельными" законопроектами Верховная рада должна принимать другие важные для государства законы. Речь идет, в частности, о реформе прокуратуры, безопасности и экономических вопросах.

"Вопрос изменений в бюджет, где путем превышения налоговых поступлений есть потенциал увеличить расходы на медицину, культуру, борьбу с COVID и вакцинацию. Также - на инфраструктурные проекты, которые позволяют увеличивать рабочие места и являются драйвером экономики, о чем было доказано в конце прошлого года соответствующими исследованиями", - подчеркнул он.

Корниенко добавил, что на одном из таких внеочередных заседаний на этой неделе "Слуга народа" предложит рассмотреть законопроект №4555. Он касается существенного повышения пенсий для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"Там достаточно неплохие цифры - около 500 млн грн в этом году и свыше 1 млрд грн за два последующих года, каждый год", - отметил председатель партии "Слуга народа".

Председатель комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала детали предложения о повышении пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС. По ее словам, такое улучшение будет касаться почти 40 тыс. пенсионеров.

"Пенсии ликвидаторов первой группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12 270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам второй группы инвалидности - с 10 967 до 12 987. Для третьей группы - с 8129 к 8917. Напомню, что средний размер пенсии сегодня в Украине - 3300 грн. Повышение будет касаться 39 481 пенсионера", - отметила она.

В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила о важности рассмотрения в четверг на внеочередном заседании законопроектов по культуре и туризму.

"Просим включить два законопроекта, которые касаются создания и финансирования центров предоставления культурных услуг - №4318 и №4692. Также два законопроекта, которые касаются туристической отрасли. №2673 расширяет круг субъектов предоставления гостиничных услуг. И комплексный законопроект о туризме, фактически новая редакция, - №4162 и альтернативный №4162-1, - который создаст экономический стимул для развития туристической отрасли, которая сильно пострадала во время пандемии", - рассказала Евгения Кравчук.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что отдельное заседание в четверг будет касаться возможности назначения вице-президента "Энергоатома" Германа Глущенко на должность министра энергетики.

"Сейчас мы выполняем все формальности. Такое представление вносит Кабмин по представлению коалиции, которой сейчас является наша фракция монобольшинства. Соответственно, сейчас мы проходим весь бумажный процесс. Надеемся, что завтра премьер внесет это представление в Верховную раду и дальше председатель парламента направит это на комитет. Также сегодня мы поняли, что, видимо, господину Герману надо встретиться с депутатскими фракциями, выполнить регламент", - заявил он.

Кроме того, в "Слуге народа" предложили изменить режим работы парламента, чтобы в пятницу депутаты смогли поработать в комитетах и на округах.

"Вопросов много накопилось. Это - и вопросы безопасности и вопрос, как реально происходит реформа децентрализации. Здесь мы держим руку на пульсе, но есть много организационных вопросов, в которые нужно включаться народным депутатам также. Соответствующий проект постановления мы предложим на одной из внеочередных сессий", - подытожил Александр Корниенко.