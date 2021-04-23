Парламент собирается на внеочередные заседания. В СН рассказали, что будут рассматривать

На новой пленарной неделе в Верховной раде "Слуга народа" снова будет собирать подписи для проведения двух внеочередных заседаний - 27 и 29 апреля.

"Вся страна наблюдает, как стараниями оппозиции обычный рабочий режим пленарных заседаний превратился в бесконечную волокиту с рассмотрения "поправочного спама". В частности, это касается земельного законопроекта №2194, который передает землю в распоряжение общины. Именно поэтому мы идем путем созыва внеочередных заседаний, чтобы рассматривать важные для страны законопроекты", - сообщил глава "Слуги народа" Александр Корниенко.

По его словам, блокирование работы парламента "поправочным спамом" со стороны оппозиции имеет системный характер, чтобы создать в обществе впечатление, будто Верховная рада не может принимать нужные стране законы.

"Наша оппозиция ориентируется на привычки старой политики - блокирует, тормозит, затягивает. Ни о каких альтернативных вариантах речь не идет, ведь в оппозиции понимают, что в большинстве случаев законодательным инициативам команды президента нет рациональной альтернативы", - констатирует Корниенко.

Во фракции "Слуга народа" внеочередные сессии Верховной рады называют ответом на тактику торможения работы парламента и отмечают, что выносят на рассмотрение не только экстренные законопроекты, но и обычные, которые Верховная рада должна была бы прорабатывать в рабочем порядке.

"Сейчас фактически происходит десакрализация внеочередных заседаний, которые раньше воспринимались как нечто чрезвычайное и экстраординарное. Все понимают, что из-за рассмотрения "поправочного спама" у нас накопилось множество законов, которые нужно рассмотреть. Поэтому в планах ближайших внеочередных заседаний есть, если можно так выразиться, обычные законы. Но они важны, системны, их ждут", - заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

По его словам, депутаты большинства инициируют два внеочередных заседания, на которых планируют рассмотреть в целом 30 законопроектов. Среди них те, что касаются социальной сферы, поддержки бизнеса, науки, культуры, реформирования правоохранительной системы.

В частности, в первом чтении планируют принять законопроект №3718 об основных принципах молодежной политики. Он позволит молодежи влиять на формирование государственной политики и власть в целом, а также внедряет систему грантов молодым людям.

Среди законопроектов социального блока рассмотрят №4555 о повышении пенсий отдельным категориям "чернобыльцев" и №5308 о финансировании государственной ипотечной программы на 20 млрд грн на этот год, что позволит тысячам семей получить жилье на льготных условиях. А также долгожданный прое 1кт №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном страховании, который позволит работающим в настоящее время гражданам получать достойную пенсию.

Экономический блок касается уменьшения дефицита металлолома на внутреннем рынке (№5175), государственной поддержки аграриев в страховании урожая (№5104) и упрощения и облегчения присоединения к электросетям (5009), что станет дополнительным стимулом для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

"Все эти инициативы парламент должен был рассматривать в обычном рабочем режиме, как и сотни других законопроектов, если бы не попытки оппозиции блокировать, тормозить, затягивать работу Верховной рады ради своих интересов. Но мы обеспечим нормальную работу парламента и выдержим этот марафон внеочередных заседаний, чтобы принимать важные для страны законы", - говорит Арахамия.

Во фракции "Слуга народа" не исключают, что и в дальнейшем будут использовать механизм внеочередных заседаний.

"Наша цель - сохранить дееспособность парламента и его способность принимать важные для страны законы. И мы будем созывать внеочередные заседания до тех пор, пока оппозиция не начнет работать в нормальном режиме. Если оппоненты рассчитывают на то, что мы не выдержим и отступим от нашей программы реформ, они жестоко ошибаются. Мы уже неоднократно демонстрировали, что способны защищать свои принципы и идти наперекор обстоятельствам", - отметил Корниенко.