"Зеленый" тариф в Украине значительно ниже цен на электроэнергию в ЕС, - ЕВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейской бизнес ассоциации (EBA).

"Сегодняшний уровень "зеленого" тарифа, зафиксированный до 2030 года, является чрезвычайно конкурентным, если сравнивать с европейскими ценами на электроэнергию. В связи с этим, кажется, Украине более выгодно строить собственную генерацию, а избыток электроэнергии еще и экспортировать в европейские страны, получая значительные прибыли", - говорится в нем.

В EBA подчеркнули, что реальные рыночные цены на электроэнергию в 4-5 раз выше цены реализации электроэнергии в Украине, что делает экспорт электроэнергии очень выгодным.

В ассоциации добавили, что только за первый месяц экспорта электроэнергии Украина смогла заработать 700 млн гривен, а после расширения пропускной способности экспорт сможет приносить стране миллиарды гривен доходов ежемесячно.

Также эксперты EBA отмечают, что без генерации ВИЭ обеспечить устойчивое прохождение осенне-зимнего периода 2022-2023 года, особенно в условиях военной агрессии России, будет чрезвычайно сложно, поскольку из-за войны Украина потеряла часть своих генерирующих мощностей.

"EBA обращается к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министра Денису Шмыгалю и министру энергетики Герману Галущенко с предложением поддержать отрасль и способствовать пересмотру подходов к регулированию отрасли ВИЭ, чтобы избежать кризисной ситуации и избежать любых ретроспективных действий. В то же время, бизнес предлагает провести открытый диалог и обсудить данный вопрос, в частности, и с министром энергетики, чтобы найти возможные компромиссные решения", - подытожили в ассоциации.

Напомним, 4-5 июля в швейцарском Лугано проходила конференция по вопросам восстановления Украины. Правительство презентовало на конференции план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года.

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "зеленая" трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины.