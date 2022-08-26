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"Зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС, - ЕBA

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П'ятниця 26 серпня 2022 13:07
"Зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС, - ЕBA Фото: "зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Сьогоднішній рівень "зеленого" тарифу дозволяє Україні заробляти значні кошти з експорту електроенергії до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської бізнес асоціації (EBA).

"Сьогоднішній рівень "зеленого" тарифу, зафіксований до 2030 року, є надзвичайно конкурентним, якщо порівнювати із європейськими цінами на електроенергію. У зв’язку із цим, видається, Україні більш вигідно будувати власну генерацію, а надлишок електроенергії ще й експортувати до європейських країн, отримуючи значні прибутки", - йдеться в ньому.

В EBA підкреслили, що реальні ринкові ціни на електроенергію в 4-5 разів вище за ціни реалізації електроенергії в Україні, що робить експорт електроенергії дуже вигідним.

В асоціації додали, що лише за перший місяць експорту електроенергії Україна змогла заробити 700 млн гривень, а після розширення пропускної спроможності експорт зможе приносити країні мільярди гривень доходів щомісяця.

Також експерти EBA зазначають, що без генерації ВДЕ забезпечити стале проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 року, особливо в умовах військової агресії Росії, буде надзвичайно складно, оскільки через війну Україна втратила частину своїх генеруючих потужностей.

"EBA звертається до президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра енергетики Германа Галущенка із пропозицією підтримати галузь та сприяти перегляду підходів до регулювання галузі ВДЕ, аби уникнути кризової ситуації та уникнути будь-яких ретроспективних дій. Водночас, бізнес пропонує провести відкритий діалог та обговорити дане питання, зокрема, і з Міністром енергетики, аби знайти можливі компромісні рішення", - підсумували в асоціації.

Нагадаємо, 4-5 липня у швейцарському Лугано відбувалася конференція з питань відновлення України. Уряд презентував на конференції план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року.

Своєю чергою, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що "зелена" трансформація буде у центрі повоєнного відновлення України.

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