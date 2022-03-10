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Зеленый коридор в Ирпене. Как прошел первый день эвакуации

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Ирпень, Четверг 10 марта 2022 11:17
Зеленый коридор в Ирпене. Как прошел первый день эвакуации Эвакуация из Ирпеня (все фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

В Киевской области в среду, 9 марта,был открыли зеленый коридор. Эвакуация проводилась в Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле и Бородянке.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов GettyImages.

Под контролем Украины в Киевской области в среду, 9 марта, был организован “зеленый коридор”. Эвакуация проводилась в Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле и Бородянке.

Эвакуация из Ирпеня (GettyImages)

По информации МВД Украины из оккупированных Ирпеня и Ворзеля удалось вывезти более трех тысяч человек.

Эвакуация из Ирпеня (GettyImages)

Отмечается, что Россия взяла на себя обязательство прекратить огонь. Сегодня, 10 марта, планируется возобновление эвакуации мирного населения из осажденных городов.

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