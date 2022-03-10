Зеленый коридор в Ирпене. Как прошел первый день эвакуации
В Киевской области в среду, 9 марта,был открыли зеленый коридор. Эвакуация проводилась в Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле и Бородянке.
РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов GettyImages.
Под контролем Украины в Киевской области в среду, 9 марта, был организован “зеленый коридор”. Эвакуация проводилась в Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле и Бородянке.
Эвакуация из Ирпеня (GettyImages)
По информации МВД Украины из оккупированных Ирпеня и Ворзеля удалось вывезти более трех тысяч человек.
Отмечается, что Россия взяла на себя обязательство прекратить огонь. Сегодня, 10 марта, планируется возобновление эвакуации мирного населения из осажденных городов.
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