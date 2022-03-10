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Зелений коридор в Ірпені. Як пройшов перший день евакуації

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Ірпінь, Четвер 10 березня 2022 11:17
Зелений коридор в Ірпені. Як пройшов перший день евакуації Евакуація з Ірпеня (всі фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

У Київській області в середу, 9 березня,було відкрито зелений коридор. Евакуація проводилася в Ірпені, Ворзелі, Бучі, Гостомелі та Бородянці.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages.

Під контролем України в Київській області в середу, 9 березня, був організований "зелений коридор". Евакуація проводилася в Ірпені, Ворзелі, Бучі, Гостомелі та Бородянці.

Евакуація з Ірпеня (GettyImages)

За інформацією МВС України з окупованих Ірпеня та Ворзеля вдалося вивезти понад три тисячі осіб.

Евакуація з Ірпеня (GettyImages)

Зазначається, що Росія взяла на себе зобов'язання припинити вогонь. Сьогодні, 10 березня, планується відновлення евакуації мирного населення з обложених міст.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 15-й день війни, читайте в текстовому онайні РБК-Україна.

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