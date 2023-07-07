ua ru
Пт, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зелену" енергетику чекає стрімке падіння через запроваджені НКРЕКП зміни, - юрист

Новость на русском →
П'ятниця 07 липня 2023 12:39
"Зелену" енергетику чекає стрімке падіння через запроваджені НКРЕКП зміни, - юрист Фото: "Зелену" енергетику чекає стрімке падіння через запроваджені НКРЕКП зміни (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг провокує ціновий обвал на ринку електроенергії влітку, що поглибить фінансові проблеми сектору відновлюваної енергетики України в період активної роботи сонячних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Максима Сисоєва, партнера юридичної компанії Dentons, який супроводжує проекти у сфері відновлюваної енергетики.

"У нас може обвалитися ринок ВДЕ за літо. Бо сонце будуть продавати скоріш за все по нижньому прайс-кепу, а він дуже обмежений", - сказав Сисоєв.

За його словами, на ринку електроенергії влітку відбуватимуться значні перекоси, оскільки вдень споживання електроенергії не велике, але при цьому багато електроенергії генерують сонячні електростанції.

"Влітку вдень через обмежене споживання і генерацію на СЕС ціни будуть падати", - сказав юрист.

Нагадаємо, недоплата держпідприємства "Гарантований покупець" виробникам "зеленої" електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі