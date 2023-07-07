"Зелену" енергетику чекає стрімке падіння через запроваджені НКРЕКП зміни, - юрист

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг провокує ціновий обвал на ринку електроенергії влітку, що поглибить фінансові проблеми сектору відновлюваної енергетики України в період активної роботи сонячних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Максима Сисоєва, партнера юридичної компанії Dentons, який супроводжує проекти у сфері відновлюваної енергетики.

"У нас може обвалитися ринок ВДЕ за літо. Бо сонце будуть продавати скоріш за все по нижньому прайс-кепу, а він дуже обмежений", - сказав Сисоєв.

За його словами, на ринку електроенергії влітку відбуватимуться значні перекоси, оскільки вдень споживання електроенергії не велике, але при цьому багато електроенергії генерують сонячні електростанції.

"Влітку вдень через обмежене споживання і генерацію на СЕС ціни будуть падати", - сказав юрист.

Нагадаємо, недоплата держпідприємства "Гарантований покупець" виробникам "зеленої" електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.