Зеленскому предлагают вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу
Президенту Владимиру Зеленскому предлагают присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть его Степану Бандере и Роману Шухевичу. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий проект постановления №5721.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.
Постановление также дает рекомендации Кабинету министров по поводу создания организационного комитета, разработки, утверждения и исполнения плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания Украинской повстанческой армии.
Государственному комитету телевидения и радиовещания рекомендуется организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в СМИ мероприятий в связи с празднованием 80-летия создания УПА.
Органам местного самоуправления также предлагают обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке.
Инициаторами документа стали парламентарии от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Довира", "За майбутнє" и внефракционные парламентарии.
Так, в августе 2011 года Высший административный суд оставил в силе решение Донецкого окружного админсуда от 2 апреля 2010 года и решение Донецкого апелляционного админсуда о незаконности указа третьего президента Виктора Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины.