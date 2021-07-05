Зеленскому предлагают вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

Президенту Владимиру Зеленскому предлагают присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть его Степану Бандере и Роману Шухевичу. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий проект постановления №5721.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Постановление также дает рекомендации Кабинету министров по поводу создания организационного комитета, разработки, утверждения и исполнения плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания Украинской повстанческой армии.

Государственному комитету телевидения и радиовещания рекомендуется организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в СМИ мероприятий в связи с празднованием 80-летия создания УПА.

Органам местного самоуправления также предлагают обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке.

Инициаторами документа стали парламентарии от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Довира", "За майбутнє" и внефракционные парламентарии.