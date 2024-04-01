ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського звернулися з проханням до жителів Криму, яких хочуть призвати до армії РФ

Київ, Понеділок 01 квітня 2024 19:36
UA EN RU
У Зеленського звернулися з проханням до жителів Криму, яких хочуть призвати до армії РФ Ілюстративне фото: у Росії розпочався весняний призов (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканців тимчасово окупованого Криму, яких хочуть призвати до російської армії, просять передавати інформацію Україні про такі випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

У відомстві нагадали, що з сьогоднішнього дня в Росії розпочнуть уже 19 незаконну призовну кампанію. Її, зокрема, хочуть провести в окупованому Криму.

Всього за 18 призовних кампаній росіяни змусили йти на службу в армії близько 44,5 тисячі призовників з Криму. Це, зокрема, роблять за допомогою механізмів кримінального переслідування. Загалом відомо про 520 таких випадків з початку окупації, 206 з яких - після 24 лютого 2022 року.

Такі дії росіян порушують норми Конвенції про захист населення під час війни. Також призовні кампанії РФ вже засудили у резолюціях Генасамблеї ООН.

"Звертаємось громадянам України, яких примушують до служби у збройних силах держави-окупанта, повідомляти про факти незаконного призову. Зібрані докази допоможуть у роботі з документування та притягнення винних за організацію незаконних закликів у Криму до відповідальності, а також захисту наших громадян-жертв воєнних злочинів", - наголосили у представництві.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 31 березня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

Загалом у країні-агресорі планують набрати 150 тисяч солдатів. Призов починається 1 квітня і триватиме до 15 липня.

Зазначимо, що призов відбувається не лише у Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Призов до армії Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
NEWS
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ