У Зеленського звернулися з проханням до жителів Криму, яких хочуть призвати до армії РФ

Мешканців тимчасово окупованого Криму, яких хочуть призвати до російської армії, просять передавати інформацію Україні про такі випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

У відомстві нагадали, що з сьогоднішнього дня в Росії розпочнуть уже 19 незаконну призовну кампанію. Її, зокрема, хочуть провести в окупованому Криму.

Всього за 18 призовних кампаній росіяни змусили йти на службу в армії близько 44,5 тисячі призовників з Криму. Це, зокрема, роблять за допомогою механізмів кримінального переслідування. Загалом відомо про 520 таких випадків з початку окупації, 206 з яких - після 24 лютого 2022 року.

Такі дії росіян порушують норми Конвенції про захист населення під час війни. Також призовні кампанії РФ вже засудили у резолюціях Генасамблеї ООН.

"Звертаємось громадянам України, яких примушують до служби у збройних силах держави-окупанта, повідомляти про факти незаконного призову. Зібрані докази допоможуть у роботі з документування та притягнення винних за організацію незаконних закликів у Криму до відповідальності, а також захисту наших громадян-жертв воєнних злочинів", - наголосили у представництві.