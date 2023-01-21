У Зеленського звернулися до партнерів: кожен день зволікання - це смерті українців

Кожен день зволікання з наданням Україні військової допомоги - це людські життя. Нерішучість деяких країн вбиває українців.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк впевнений, що партнери згодом все ж нададуть Україні необхідну техніку. Оскільки єдиний варіант закінчити війни - це поразка Росії. Проте зволікання з військовою допомогою лише затягує війну і шкодить українцям.

"Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання - це смерті українців. Думайте швидше", - зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" партнери не досягли єдиного рішення щодо передачі танків Україні.

Міністр оборони Німеччини заявив, що його країна готова надати Leopard, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками.

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