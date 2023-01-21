ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського звернулися до партнерів: кожен день зволікання - це смерті українців

Новость на русском →
Київ, Субота 21 січня 2023 12:36
У Зеленського звернулися до партнерів: кожен день зволікання - це смерті українців Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Кожен день зволікання з наданням Україні військової допомоги - це людські життя. Нерішучість деяких країн вбиває українців.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк впевнений, що партнери згодом все ж нададуть Україні необхідну техніку. Оскільки єдиний варіант закінчити війни - це поразка Росії. Проте зволікання з військовою допомогою лише затягує війну і шкодить українцям.

"Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання - це смерті українців. Думайте швидше", - зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" партнери не досягли єдиного рішення щодо передачі танків Україні.

Міністр оборони Німеччини заявив, що його країна готова надати Leopard, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Дефіцит суттєвий, а виробництво знизилось: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми
Дефіцит суттєвий, а виробництво знизилось: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна