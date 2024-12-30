У Зеленського зробили заяву щодо візиту Сибіги до Сирії

За словами Литвина, основні деталі візиту Сибіги до Дамаска розкажуть у МЗС. Одак він зауважив, що візит відбувається на доручення президента.

"Це ідея президента зараз активізувати контакти - направили в Сирію продовольство, першу партію. Будуть ще в рамках програми "Зерно з України", - розповів Литвин.

Литви зауважив, що під час зустрічі Сибіги та лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа, ймовірно, обговорювались чутливі політичні питання.

"Зараз президент чекає звіт про цей візит і перемовини від Сибіги", - сказав Литвин.

Відносини між Сирією та Україною

Варто нагадати, що Україна та Сирія встановили перші дипломатичні відносини у 1992 році. Однак у 2022 році тодішня влада Сирії визнала "незалежність" "ДНР" та "ЛНР", що привело до розриву дипвідносин з Україною.

Цієї осені сталось падіння режиму Башара Асада. Після чого в Україні знову заговорили про можливість відновлення дипвідносин з Сирією. Зокрема, речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що Україна встановила контакт із новою владою Сирії і готова відновити дипломатичні відносини.

Сьогодні стало відомо, що голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга прибув у Дамаск. Там він провів переговори з керівництвом сирійської адміністрації, лідером країни Ахмадом аш-Шараа й не тільки.

Більше про події в Сирії і чого очікувати далі читайте в матеріалі РБК-Україна "Ризикована перемога. Чому режим Асада так швидко розвалився і що далі буде із Сирією".