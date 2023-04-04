ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 квітня 2023 21:52
Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО. Він пройде в столиці Литви - Вільнюсі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберга, пише CNN.

У вівторок, 4 квітня, у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО Столтенберг розповів, що для стабільності Альянсу необхідна сильна та незалежна Україна.

"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому саміті у Вільнюсі в липні", - сказав Столтенберг.

Крім цього він зауважив, що Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги в війні, що розпочала Росія.

Нагадаємо, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.

Крім того, сьогодні відбулась зустріч комісії НАТО-Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорили подальшу підтримку Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг
NEWS
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну