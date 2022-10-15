UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського закликали партнерів прийняти поразку РФ: це полегшить необхідні процеси

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія неминуче програє у війні, яку розв'язала проти України. Тому світ повинен прийняти це як аксіому.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Росія може, повинна і зобов’язана програти. І вона програє… Рекомендую партнерам остаточно прийняти цю аксіому", - зазначив він.

При цьому Подоляк заявив, що партнери повинні визнати поразку РФ якнайшвидше.

"Це різко прискорить і полегшить усі необхідні процеси", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше Подоляк пояснив, чому світ не повинен виконувати ультиматуми Росії. Він заявив, що такі дії лише масштабують війну, розв'язану Кремлем.

Також радник голови ОП різко відповів російському диктатору Володимиру Путіну на його заяву про війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна в УкраїніВійна Росії проти України