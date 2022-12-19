У Зеленського вказали європейським партнерам, що може прискорити фінал війни

Європейські партнери можуть пришвидшити фінал війни та перемогу України. Для цього необхідно збільшити постачання артилерії та надати танки.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк зазначив, що Україна не буде здаватися, а також не виконуватиме умов та ультиматумів Росії. Крім того, він закликав партнерів надати Україні більше протиракетних засобів, аби російські війська не знищували українську енергомережу.

"Прискорити фінал війни можна, лише збільшивши постачання артилерії/танків. Навіть в односторонньому порядку", - зазначив Подоляк.