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У Зеленського вказали європейським партнерам, що може прискорити фінал війни

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 14:14
У Зеленського вказали європейським партнерам, що може прискорити фінал війни Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Європейські партнери можуть пришвидшити фінал війни та перемогу України. Для цього необхідно збільшити постачання артилерії та надати танки.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк зазначив, що Україна не буде здаватися, а також не виконуватиме умов та ультиматумів Росії. Крім того, він закликав партнерів надати Україні більше протиракетних засобів, аби російські війська не знищували українську енергомережу.

"Прискорити фінал війни можна, лише збільшивши постачання артилерії/танків. Навіть в односторонньому порядку", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав західних лідерів надати Україні більше ППО, аби створити надійний повітряний щит.

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