У Зеленського висміяли ниття Медведєва через надання зброї Україні

"Гігантська країна жебраків, що нагромадила тонни зброї, напала на набагато меншу країну і ниє: "Якби вам США, Британія, Європа зброю не давали, тоді ми б вас швидко…", - написав Подоляк у своєму твіті.

І додав, що насправді Російська Федерація може воювати лише проти ультрамалих країн, які "сповідують гандизм, непротивлення і не мають зброї".

Таким чином в Офісі президента України відреагували на чергову маячню заступника голови Радбезу РФ Дмитра Мєдвєдєва у Telegram-каналі, який заявив, що "Росії буде дуже непросто і не потрібно ілюзій".

Медведєв боїться, що виділення важких видів озброєння Україні не залишають сумнівів у тому, що вороги Росії будуть невизначено довго намагатися вимотати РФ, "а краще - знищити".

"І зброї в них достатньо. Якщо треба, почнуть виробляти нову", - жаліється Медведєв.

Він робить висновки, що у разі затяжного конфлікту "якось складеться новий військовий альянс з тих країн, яких дістали американці та зграї їхніх кастрованих псів".

І констатує, що тоді Штати остаточно кинуть стару Європу та залишки нещасних українців.