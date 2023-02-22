У Зеленського висловилися про прогнози Буданова щодо війни
Прогнози начальника ГУР Кирила Буданова щодо перебігу бойових дій неодноразово підтверджувалися, проте не треба бути настільки оптимістичним, тому що всі, хто називав терміни закінчення війни, помилялися.
Про це на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я б не був настільки вже оптимістичним, тому що всі, хто називав терміни, починаючи від того, скільки ми протримаємось і закінчуючи тим, коли закінчиться війна, помилялися. Але почуття того, що ми рухаємося до перемоги і до закінчення війни все-таки десь у повітрі витає, навіть тому, що я бачу ставлення наших партнерів, нарощування підтримки, довіри, розмови про перемогу. Для них перемога України не просто важлива, а життєво необхідна", - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання РБК-Україна про оптимістичні прогнози начальника ГУР Кирила Буданова щодо швидкого закінчення війни, деокупації Криму найближчим часом тощо.
Він наголосив, що загалом із повагою ставиться і до начальника ГУР, і до його прогнозів, оскільки вони підтверджувалися багато разів.
Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.
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