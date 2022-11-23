У Зеленського не вірять у готовність РФ застосувати весь арсенал ракет: яка причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка на телемарафоні.

"Я не думаю, що вони готові використати весь ракетний арсенал. Ще певна спроможність у них є, але дві ключові складові: перша - виробничих потужностей у них немає, чіпів у них немає, вони виготовляти на місяць не можуть достатньо ракет нових зразків; друга - їм не вдається на зовнішніх ринках знайти бодай якусь кількість додаткових ракет", - зазначив він.

За його словами, росіяни ще мають можливість атакувати Україну, але вона не на надто високому рівні.

"Трохи ми потерпимо, а потім говоритимемо з ними вже в іншому форматі на полі бою", - додав він.