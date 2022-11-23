У Зеленского не верят в готовность РФ применить весь арсенал ракет: какова причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка на телемарафоне.

"Я не думаю, что они готовы использовать весь ракетный арсенал. Еще определенная возможность у них есть, но две ключевые составляющие: первая - производственных мощностей у них нет, чипов у них нет, они производить в месяц не могут достаточное количество ракет новых образцов; вторая - им не удается на внешних рынках найти хоть какое-то количество дополнительных ракет", - отметил он.

По его словам, у россиян еще есть возможность атаковать Украину, но она не на слишком высоком уровне.

"Чуть-чуть мы потерпим, а потом будем говорить с ними уже в другом формате на поле боя", - добавил он.