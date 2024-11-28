У Зеленського відреагували на заклик США знизити мобілізаційний вік

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо ч що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно", - написав він.

Литвин підкреслив, що через ці затримки нашій країні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдат.

Також у відповідь на свій допис радник Володимира Зеленського додав, що партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки х реальними поставками.

"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці або нерішучість у підтримці України молодими хлопцями на фронті", - резюмував він.