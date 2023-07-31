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У Зеленського відреагували на обстріл Кривого Рогу та назвали "ліки" від атак РФ

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Кривий Ріг, Понеділок 31 липня 2023 15:37
У Зеленського відреагували на обстріл Кривого Рогу та назвали "ліки" від атак РФ Фото: місце обстрілу житлового будинку у Кривому Розі Дніпропетровської області 31 липня (twitter.com/Podolyak_M)
Автор: Наталія Гурковська

Росія постійно обстрілює мирні міста України, як це сталося із Кривим Рогом сьогодні. Для того, щоб зупинити "геноцидну повсякденність" РФ, Україні потрібна ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Це вже якась геноцидна повсякденність... Кривий Ріг. Російська ракета руйнує черговий житловий будинок. 53 постраждалих. Четверо загиблих. Серед них 45-річна жінка та її 10-річна донька", - констатував він.

Подоляк зазначив, що міжнародне право ніколи не працюватиме, якщо агресор не бачитиме, що за ним стає реальна сила.

"Сила починається із закриття українського неба системами ПРО/ППО", - додав він.

Обстріл Кривого Рогу 31 липня

31 липня російські війська обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту РФ запустила дві ракети - до житлового будинку та до навчального закладу. На даний момент відомо про чотирьох загиблих та 53 поранених.

Кількість постраждалих постійно зростала протягом дня від одного загиблого та 10 поранених. Під час розбору завалів стався обвал конструкцій житлової багатоповерхівки. Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.

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