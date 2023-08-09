ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського відреагували на нову атаку Москви дронами

Новость на русском →
Україна, Середа 09 серпня 2023 15:08
У Зеленського відреагували на нову атаку Москви дронами Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Нова атака безпілотників на Москву є зайвим доказом того, що російський диктатор Володимир Путін, котрий вторгся в Україну, перетягує війну і на свою територію.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, невстановлений безпілотник над Росією - бездоганний символ сьогодення.

"Клан Путіна" дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію", - впевнений він.

На думку Подоляка, це "правильна й розумна стратегія", яка втягне РФ у рятівну політичну перебудову, прискорить знищення "клану шовіністів" й остаточно закриє країну в традиційній внутрішній громадянській війні.

Атака дронами Москви 9 серпня

У середу, 9 серпня, у Москві пролунали вибухи. Мер Сергій Собянін заявив про чергову атаку безпілотників на російську столицю. Москва була атакована двома дронами, які, нібито, були збиті: один - в районі Домодєдово, інший - в районі Мінського шосе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва
NEWS
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України