У Зеленського відреагували на нову атаку Москви дронами

Нова атака безпілотників на Москву є зайвим доказом того, що російський диктатор Володимир Путін, котрий вторгся в Україну, перетягує війну і на свою територію.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

За його словами, невстановлений безпілотник над Росією - бездоганний символ сьогодення.

"Клан Путіна" дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію", - впевнений він.

На думку Подоляка, це "правильна й розумна стратегія", яка втягне РФ у рятівну політичну перебудову, прискорить знищення "клану шовіністів" й остаточно закриє країну в традиційній внутрішній громадянській війні.

Атака дронами Москви 9 серпня

У середу, 9 серпня, у Москві пролунали вибухи. Мер Сергій Собянін заявив про чергову атаку безпілотників на російську столицю. Москва була атакована двома дронами, які, нібито, були збиті: один - в районі Домодєдово, інший - в районі Мінського шосе.