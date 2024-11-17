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У Зеленського відреагували на антивоєнний марш російської "опозиції" у Берліні

Неділя 17 листопада 2024 20:32
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У Зеленського відреагували на антивоєнний марш російської "опозиції" у Берліні Фото: голова ОП Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Берліні пройшов антивоєнний марш так званої російської "опозиції". Однак для того, щоб зупинити Путіна і війну, треба протестувати у Москві.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telergam.

Глава ОП наголосив, що росіяни винні у вбивствах українців, геноциді та в тому, що привели російського диктатора Володимира Путіна до влади, який досі перебуває у Кремлі.

Для зупинки війни та його діянь потрібно протестувати у Москві. В іншому випадку, за словами Єрмака, росіяни та Путін - це одне ціле.

"Єдиний спосіб врятуватися - це проводити протести проти війни в Москві. Якщо цього немає росіян влаштовують злочини Путіна, вони з ним - одне ціле", - резюмував керівник Офісу президента.

Зазначимо, що антивоєнний марш у Берліні 17 листопада організували російські "опозиціонери" Ілля Яшин, Юлія Навальна та Володимир Кара-Мурза. Вони вимагали вивести війська РФ з України, судити Путіна як військового злочинця та звільнити всіх політв'язнів у Росії.

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