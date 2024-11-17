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У Зеленского отреагировали на антивоенный марш российской "оппозиции" в Берлине

Воскресенье 17 ноября 2024 20:32
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У Зеленского отреагировали на антивоенный марш российской "оппозиции" в Берлине Фото: глава ОП Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Берлине прошел антивоенный марш так называемой российской "оппозиции". Но для того, чтобы остановить Путина и войну, нужно протестовать в Москве.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telergam.

Глава ОП подчеркнул, что россияне виновны в убийствах украинцев, геноциде и в том, что привели российского диктатора Владимира Путина к власти, который находится в Кремле по сей день.

Для остановки войны и его деяний необходимо протестовать в Москве. В ином случае, по словам Ермака, россияне и Путин - одно целое.

"Единственный способ спастись - это проводить протесты против войны в Москве. Если этого нет т россиян устраивают преступления Путина, они с ним - это одно целое", - резюмировал руководитель Офиса президента.

Отметим, что антивоенный марш в Берлине 17 ноября организовали российские "оппозиционеры" Илья Яшин, Юлия Навальная и Владимир Кара-Мурза. Они требовали вывести войска РФ из Украины, судить Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных в России.

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