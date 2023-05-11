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У Зеленського відреагували на бажання ООН щодо завершення війни в Україні

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

В Офісі президента вражені заявою ООН щодо бажання завершення війни в Україні відповідно до міжнародного права.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"ООН "хоче завершення конфлікту відповідно до міжнародного права" (на тлі нових постачань зброї Україні)… Невже потрібний лікнеп з міжнародного права?" - написав Подоляк.

Він нагадав, що згідно з міжнародним правом "завершення" можливе лише після безумовного виходу РФ з території України, включно з окупованими в 2014 році та відновлення суверенітету України.

"Чи є інше, не правове, трактування міжнародного права?" - поставив питання Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, міністр оборони Британії Бен Уоллес офіційно підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow, які здатні бити за цілями на відстані понад 250 км.

Більш детально про характеристики ракет, які отримує Україна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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