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У Зеленского уверены, что суд не отменит санкции против "каналов Медведчука"

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский оценил возможность отмены санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK через суд. Он заявил, что решение Совета нацбезопасности и обороны является безупречным.

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Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Вениславского, он не видит никаких оснований для того, чтобы суд отменил введение санкций против этих трех каналов.

"Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречное. Поэтому ожидать, что какие-то есть основания для обжалования этого решения, у меня таких аргументов точно нет. Я вижу, что позиции ОП и СНБО юридически безупречны. Я не вижу оснований сомневаться, что это решение смогут обжаловать судом", - сказал он.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника нардепа Виктора Медведчука и трех его каналов.

Как писало РБК-Украина, сегодня Верховный суд получил два иска об обжаловании указа Зеленского о введении санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK. Суд просят частично отменить указ президента.

Больше о введение санкций вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".

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