У Зеленского указали на интересный момент, касающийся "верхушки" ООН

Главой Контртеррористического управления ООН и заместителем Генерального секретаря ООН является представитель России Владимир Воронков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Между прочим, главой контртеррористического управления и заместителем Генсека ООН является (внимательно!) российский дипломат Владимир Воронков", - рассказал он.
Подоляк обратил внимание на то, что представитель крупнейшей террористической организации занимается контртерроризмом.
"Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо? Так почему ООН - символ недееспособности?" - добавил советник.
Как сообщалось, ранее в ООН заявили о готовности организовать трехстороннюю комиссию для гуманитарных коридоров. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул организации в безынициативности.
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