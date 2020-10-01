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У Зеленского требуют оперативного расследования смерти сотрудницы посольства США

Киев, Четверг 01 октября 2020 16:45
У Зеленского требуют оперативного расследования смерти сотрудницы посольства США
Фото: Офис президента Украины (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на гибель сотрудницы американского посольства в Киеве. В ОП выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным ОП, сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств гибели гражданки США. У правоохранителей две основные версии произошедшего: умышленное убийство и несчастный случай.

"Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание", - подчеркнули в пресс-службе Зеленского.

Напомним, вчера в Шевченковском районе столицы прохожие нашли сотрудницу посольства США в бессознательном состоянии. Женщину госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти. У пострадавшей была травма головы.

По факту смерти сотрудницы американского посольства полиция открыла дело по статье "Умышленное убийство". Вероятного нападавшего сейчас разыскивают.

Кроме того, позже стало известно, что погибшая сотрудница посольства была гражданкой США.

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