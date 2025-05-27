У Зеленського спростували "розвал" співпраці США та ЄС щодо санкцій проти РФ

У Зеленського спростували заяви про припинення санкційної співпраці США та ЄС. Координація триває, попри політичні труднощі.
Про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє РБК-Україна.
Власюк спростував інформацію про припинення співпраці США та Євросоюзу щодо санкцій проти Росії. За його словами, контакти тривають, попри політичні виклики.
Про це він повідомив у Facebook, реагуючи на публікації деяких німецьких медіа, зокрема Süddeutsche Zeitung, які заявили про нібито "розвал" співпраці.
Власюк підкреслив, що спілкувався з американськими колегами двічі за останні три тижні - на спільних робочих зустрічах у Європі.
"Чи той самий "імпульс", який був? ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні", - зазначив він.
За словами Власюка, всередині санкційної коаліції продовжується координація та обмін інформацією.
Зокрема, Великобританія та США готують нові пакети санкцій, спрямовані на "тіньовий флот" і схеми обходу обмежень, а Євросоюз працює над 18-м санкційним пакетом.
Він також зазначив, що ЄС буде складно продовжити чинні обмеження без згоди США і підтримки з боку Угорщини.
Нагадаємо, що сьогодні німецькі ЗМІ писали, що Євросоюз стикається з розривом співпраці зі Сполученими Штатами у питаннях санкцій проти Росії.
Всі канали зв’язку між Брюсселем і Вашингтоном у сфері протидії обходу санкцій призупинено.
Suddeutsche Zeitung повідомляло, що попри публічні запевнення у підтримці України, в Європі сумніваються в готовності США приєднуватися до нових санкцій.
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