У Зеленського спростували "розвал" співпраці США та ЄС щодо санкцій проти РФ

Власюк спростував інформацію про припинення співпраці США та Євросоюзу щодо санкцій проти Росії. За його словами, контакти тривають, попри політичні виклики.

Про це він повідомив у Facebook, реагуючи на публікації деяких німецьких медіа, зокрема Süddeutsche Zeitung, які заявили про нібито "розвал" співпраці.

Власюк підкреслив, що спілкувався з американськими колегами двічі за останні три тижні - на спільних робочих зустрічах у Європі.

"Чи той самий "імпульс", який був? ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні", - зазначив він.

За словами Власюка, всередині санкційної коаліції продовжується координація та обмін інформацією.

Зокрема, Великобританія та США готують нові пакети санкцій, спрямовані на "тіньовий флот" і схеми обходу обмежень, а Євросоюз працює над 18-м санкційним пакетом.

Він також зазначив, що ЄС буде складно продовжити чинні обмеження без згоди США і підтримки з боку Угорщини.