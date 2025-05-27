UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Зеленського спростували "розвал" співпраці США та ЄС щодо санкцій проти РФ

Фото: уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк (фото: Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У Зеленського спростували заяви про припинення санкційної співпраці США та ЄС. Координація триває, попри політичні труднощі.

Про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє РБК-Україна.

Власюк спростував інформацію про припинення співпраці США та Євросоюзу щодо санкцій проти Росії. За його словами, контакти тривають, попри політичні виклики.

Про це він повідомив у Facebook, реагуючи на публікації деяких німецьких медіа, зокрема Süddeutsche Zeitung, які заявили про нібито "розвал" співпраці.

Власюк підкреслив, що спілкувався з американськими колегами двічі за останні три тижні - на спільних робочих зустрічах у Європі.

"Чи той самий "імпульс", який був? ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні", - зазначив він.

За словами Власюка, всередині санкційної коаліції продовжується координація та обмін інформацією.

Зокрема, Великобританія та США готують нові пакети санкцій, спрямовані на "тіньовий флот" і схеми обходу обмежень, а Євросоюз працює над 18-м санкційним пакетом.

Він також зазначив, що ЄС буде складно продовжити чинні обмеження без згоди США і підтримки з боку Угорщини.

Нагадаємо, що сьогодні німецькі ЗМІ писали, що Євросоюз стикається з розривом співпраці зі Сполученими Штатами у питаннях санкцій проти Росії.

Всі канали зв’язку між Брюсселем і Вашингтоном у сфері протидії обходу санкцій призупинено.

Suddeutsche Zeitung повідомляло, що попри публічні запевнення у підтримці України, в Європі сумніваються в готовності США приєднуватися до нових санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніСполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяЄвросоюз